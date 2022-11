Kolaborasi Ergas Salon Entertainment dan Make Over Gelar Kompetisi Make Up di Phipo

Ergas salon entertainment bersama Make Over menggelar Kompetisi make up di mall Phinisi Point (pipo) Makassar Rabu (9/11/2022). Puluhan peserta unjuk kemampuannya menampilkan bakat terbaiknya dalam merias

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ergas salon entertainment bersama Make Over menggelar Kompetisi make up di mall Phinisi Point (pipo) Makassar Rabu (9/11/2022).

Puluhan peserta unjuk kemampuannya menampilkan bakat terbaiknya dalam merias pengantin. untuk memperebutkan aneka hadiah yang telah disediakan make over.

Selain lomba makeup, Make over juga menggelar bazar dengan diskon untuk pembelian on the spot sebesar 30 persen. serta voucher diskon 25 persen untuk transaksi selanjutnya yang dapat digunakan di Make Over Island Mal Mari.

Make Over sendiri merupakan brand asli Indonesia yang sudah go internasional. Bahkan, sejak pertama kali kemunculannya telah membuktikan sebagai salah satu merk kosmetik lokal terbaik di dunia kecantikan.

Make Over juga terus berinovasi dengan berbagai produknya, serta memberikan edukasi kepada para pecintanya.