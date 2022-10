Payless TSM Diskon 80 Persen Meriahkan Hallowen

TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN

Staf merapihkan displai sepatu di Payless di Trans Studio Mall (TSM) Makassar, Jumat (28/10). Tenant Sepatu Payless yang terletak di First Floor TSM tengah menghadirkan promo spesial Halloween “No Trick Just Treats“ diskon up to 80% untuk berbagai koleksi alas kaki bagi wanita, pria, dan anak sampai dengan 31 Oktober 2022.