Unhas Gelar Workshop Pembelajaran Applied Learning Classroom

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Universitas Hasanuddin menggelar workshop pengembangan pembelajaran melalui Applied Learning Classroom di Ruang Aster Hotel Claro, Jl Andi Pettarani, Makassar, Kamis (13/10/2022).

Pembelajaran Applied Learning Classroom dilakukan dalam Rangka Peningkatan Mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi Berstandar Internasional.

Tema kegiatan yakni "Differentiated Instruction and Developing Pedagogical Skill to Empower Student in the Applied Learning Classroom".

Terdapat 60 peserta kegiatan yang berasal dari jajaran pimpinan lembaga hingga prodi.

Turut hadir Technical Expert Higher Education Partnership Initiative sekaligus narasumber utama Jimmy Cervin.

Jimmy Cervin memberikan penjelasan tentang kolaborasi Unhas dalam program HEPI.

"Kolaborasi tersebut melibatkan banyak sektor tidak hanya perguruan tinggi tapi juga pemerintah maupun mitra strategis," ujarnya.

HEPI Project merupakan program kemitraan berkelanjutan antara Amerika Serikat, institusi pendidikan tinggi Indonesia, dan sektor swasta.

Adapula upaya peningkatan keterampilan mahasiswa melalui kredensial industri berkualitas tinggi yang diakui secara internasional pada HEPI Project.

Jimmy menuturkan strategi pembelajaran yang tepat dimaknai sebagai seni ilmu pembelajaran. Hai ini merujuk pada penggunaan dari strategi mengajar.

Rektor Unhas Prof Jamaluddin Jompa menjelaskan Unhas secara umum memiliki komitmen untuk terus melakukan upaya peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan.

"Berbagai langkah strategis terus dimaksimalkan agar aktivitas akademik yang dilaksanakan memberikan manfaat dengan menghasilkan lulusan berdaya saing global," tuturnya.

Workshop ini menjadi wadah untuk saling berdiskusi dan membagi ide serta gagasan yang bermanfaat pada peningkatan capaian pembelajaran Unhas hingga ketingkat prodi.

"Unhas terus hadir dengan berbagai capaian yang dimiliki sebagai bentuk komitmen dari perguruan tinggi yang memotivasi universitas lain untuk bergerak maju," tuturnya.(*)