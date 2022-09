Play N Learn MaRi Wisata Wahana Permainan Anak di Makassar, Lagi Diskon 20 %

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Arena bermain anak menjadi salah satu objek wisata perkotaan, termasuk di Makassar.

Salah satu wisata Makassar wahanan permainan anak adalah Play N Learn Mal Ratu Indah (MaRI) Makassar.

Yuk merapat, apalagai wisata Makassar Play N Learn MaRI mengadirkan berbagai promo menarik.

Play 'N' Learn ini merupakan arena permainan berisi ragam pilihan aktivitas anak.

Di antaranya ada arena permainan kolam bola dan arena panjat, seluncuran, trampoline, mainan robot, mobil-mobilan, motor-motoran, belanja, pertukangan, susun lego.

Ada juga arena edukasi susun huruf, area mesin eddy the engineer, area mengenal bangunan billy the builder, serta arena musik robin the rockstar.

Untuk bisa masuk tarifnya Rp 150 ribu sepanjang hari atau Rp 120 ribu 90 menit.a.

Play N Learn MaRi sendiri mengusung konsep Active Edu-Fun premium yang mendukung perkembangan anak dengan berbagai pengalaman melalui fasilitas playground dan program yang disajikan.



Di penghujung September 2022 ini, Play N Learn memberikan promo diskon 20 persen hanya dengan menukarkan struk belanja di tenant-tenant MaRI dan Nipah Park tanpa minimum transaksi.



Selain itu, ada juga promo 20 persen juga diberikan untuk pengguna kartu debit atau kredit BCA dan Bank Mandiri.