BRI Antar Keripik Singkong Matoh Rambah Pasar Ekspor dan Ramaikan Festival Pasar Tong-Tong Belanda

Dok. BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) berhasil membawa pelaku UMKM untuk go modern, go digital, dan go global dengan keikutsertaannya dalam festival Tong-Tong Fair, di Den Haag, Belanda, Senin (1/9/2022) hingga Senin (12/9/2022).