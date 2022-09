James Gwee Bakal Bagi ‘Jurus Jitu’ Marketing di Claro Makassar

RUDI SALAM/TRIBUN-TIMUR.COM

Ketua Panitia Seminar Bisnis PHRI, Aridessa Pakki (dua dari kanan) dalam konferensi pers Seminar Bisnis di Claro Makassar, Selasa (6/9/2022). Diketahui Indonesia’s Favourite Trainer & Seminar Speaker James Gwee bakal bagi ‘jurus jitu’ marketing lewat Seminar Bisnis Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan (Sulsel). Seminar dengan tema ‘The Powerful Ways to Handle Objection and to Sell More & Sell Faster’ ini bakal digelar di Mahoni Hall, Calro Makassar, 22 September 2022.