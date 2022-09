Yusram Purmanta Terpilih Kembali Jadi Ketua Wilayah SP BRI Makassar

Laporan Citizen Reporter

TRIBUN-TIMUR.COM - Yusram Purmanta akhirnya terpilih kembali sebagai ketua wilayah Serikat Pekerja (SP) BRI Makassar periode 2022-2023.

Yusram yang sehari-harinya sebagai Officer Brilink Departement terpilih secara aklamasi di Musyawarah Wilayah SP BRI Kanwil Makassar yang diselenggarakan di Hotel Claro, Jl AP Pettarani, Makassar, Jumat-Sabtu (2-3/9/2022).

Musyawarah wilayah ini merupakan agenda tiga tahunan SP BRI yang diihadiri oleh semua ketua SP Cabang BRI se-Kanwil Makassar.

Musyawarah Wilayah IX kali ini mengambil tema 'Mendorong Peningkatan AKHLAK Serikat Pekerja BRI dalam mewujudkan Zero Fraud dan Champion of Financial Inculsion'.

Sebelum pemilihan ketua, melalui rapat komisis komisi telah dirumuskan program kerja yang akan dilaksanakan oleh pengurus wilayah.

Hal itu sekaligus menjadi agenda dan aspirasi para pekerja sekanwil BRI yang akan diperjuangkan di tingkat nasional.

Musyawarah Wilayah SP Kali Ini dibuka langsung oleh Direktur Human Capital BRI Agus Winardono yang didampingi Regional CEO BRI Makassar Rahman Arif.

Juga dihadiri Ketua Umum Serikat Pekerja BRI Mohammad Rizal yang juga kadiv Distribustion Network Devision.(*)