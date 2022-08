Jurusan Administrasi Negara PNUP Bantu Mahasiswa Lewat Workshop Penulisan Skripsi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Jurusan Administrasi Negara Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) menggelar workshop bersama mahasiswa di Aula Lt 2, Kampus 2 PNUP Moncongloe, Kamis (18/8/2022).

Workshop ini bertemakan "Tips &Tricks How to Plan Out your Final Project"

Pertemuan ini menjadi wadah para dosen untuk memberikan ide, konsep, gambaran bagaimana penulisan tugas akhir atau skripsi yang baik dan tepat.

Sebanyak 60 orang mahasiswa hadir terdiri dari mahasiswa D3 dan D4 Jurusan Administrasi Niaga.

Terdapat empat sesi pembelajaran dengan dua pemateri di tiap sesinya.

Secara garis besar, pembahasan berkutat pada materi kiat-kiat penulisan tugas akhir atau skripsi.

Ada beberapa topik menarik untuk menjadi dasar penelitian akhir.

Mulai dari manajemen produksi dan operasi, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, hingga manajemen keuangan.

Ketua Economic, Management, and Social Science Research Group (EMSSRG) Dr Mawardi SE MSi menghanturkan apresiasi atas keterlibatan mahasiswa.

"Kita ingin workshop ini menjadi pemantik mahasiswa agar mampu menuliskan ide penelitiannya dengan tepat," jelas Mawardi.