Tenant Fashion di MaRi Diskon Up To 77 Persen, Ada Gaudi hingga Bellagio

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mal Ratu Indah (MaRi) menghadirkan promo spesial HUT RI ke-77.

Promo tersebut juga merupakan rangkaian Indonesia Shopping Festival (ISF) 2022 yang berlaku hingga 21 Agustus.

ISF 2022 sendiri dihadirkan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) dengan penawaran diskon hingga 77 persen.

Sederet tenant fashion di mal yang terletak di Jl Ratulangi, Kota Makassar ini pun memberikan penawaran spesial.

Diantaranya ada tenant Gaudi yang menghadirkan diskon diskon up to 70 persen.

Lalu ada tenant Bellagio juga memberikan penawaran diskon up to 70 persen.

Selanjutnya tenant Bata menghadirkan diskon mid season sale up to 50 persen.

Kemudian ada tenant evb, memberikan program PayDay, selected 20 persen dan diskon 30 persen dan 50 persen selected item.

Tenant Everbest, memberikan program pay 1 get 2, bayar 1 pasang dapat 2 pasang.

Ada juga tenant Gosh menghadirkan diskon up to 50 persen.

Tenant White Mode juga hadirkan program PayDay, selected 20 persen dan diskon 30 persen dan 50 persen selected item.

Tenant Hardware pun hadirkan diskon up to 70 persen dan diskon up to 77 persen.

Tenant Hava juga hadirkan diskon up to 70 persen dan tenant MOC diskon 20 persen.

Tak sampai di situ, ada tenant Havaianas, memberikan penawaran mulai Rp177 ribu dan diskon up to 60 persen.