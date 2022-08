Cara Sembunyikan Status Online di WhatsApp Meski Sedang Aktif

TRIBUN-TIMUR.COM - WhatsApp bakal menambah fitur baru yaitu bisa menyembunyikan status "Online" meski sedang aktif.

Sehingga tidak semua pengguna WhatsApp dapat mengetahui apakah WA anda dalam keadaan aktif ataupun non aktif.

Rencananya fitur terbaru WhatsApp ini bakal digulirkan mulai Agustus.

Baca juga: WhatsApp Kini Siapkan Fitur Login Approval, Bisa Cegah Peretasan WA

Baca juga: Cara Gunakan WhatsApp Web Meski Handphone Lowbet atau Tak Terhubung Internet

Dengan begitu, pengguna tidak perlu merasa tertekan atau tak enak hati bila menunda atau mengabaikan pesan masuk dari pengguna lain ketika sedang aktif di WhatsApp.

Nantinya, opsi untuk menyembunyikan status online WhatsApp bakal tersedia di menu "Privasi".

Cara mengaksesnya, pengguna tinggal buka Settings (setelah) > Account (akun) > Privacy (privasi) > last seen & online (terakhir dilihat dan online).

Lalu, di laman pengaturan "last seen & online", pengguna akan menemui sub menu “who can see my last seen” (siapa yang dapat melihat ‘terakhir dilihat’ saya) dan "who can see when I’m online" (siapa yang dapat melihat ketika saya online), seperti gambar di samping.

Pengguna dapat mengatur siapa saja yang dapat melihat status online miliknya di sub-menu "who can see when I’m online". Pilihan yang tersedia ada dua.

Pertama, yaitu “Everyone” bila semua pengguna dalam kontak ataupun penggunua yang baru berinteraksi (nomor yang belum disimpan), bisa melihat status online pengguna.

Opsi kedua adalah "same as last seen" atau menyamakan pengaturan dengan fitur “who can see my last seen” sebelumnya.