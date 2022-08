WhatsApp Kini Siapkan Fitur Login Approval, Bisa Cegah Peretasan WA

TRIBUN-TIMUR.COM - WhatsApp (WA) kini menyiapkan fitur terbaru berupa "Login Approval".

Fitur Login Approval bertujuan agar aplikasi WhatsApp tidak mudah diretas atau dibajak.

Fitur baru Login Approval ini pertama kali diungkap oleh WABetaInfo.

Namun fitur ini sementara tahap pengembangan dan belum tersedia untuk beta tester.

Fitur ini akan sangat berguna bagi pengguna yang tanpa sadar menjadi korban phishing akun WhatsApp.

Ketika ingin memindahkan akun WhatsApp ke ponsel baru, jendela Login Approval bakal muncul di ponsel lama pengguna.

Login Approval bakal berisi informasi seperti nama perangkat baru meminta persetujuan login, hingga penunjuk waktu permintaan login.

Pengguna diberikan dua opsi. Pertama "allow" (izinkan) untuk menyetujui permintaan login akun WhatsApp di perangkat baru.

Atau opsi kedua adalah "do not allow" (jangan izinkan) untuk menolak permintaan login.

Ketika memilih opsi "allow" login di perangkat baru, maka akun WhatsApp pengguna di ponsel lama akan otomatis dipindahkan ke HP baru.