Pembicara dari Universitas Texas Bahas soal Kepemimpinan Perempuan di FISIP Unismuh Makassar

FISIP Unismuh menggelar perkuliahan dengan menghadirkan dosen tamu asingatau Guest Lecture: Women, Leadership and the Integration on Entrepreneurship, dilaksanakan pada hari Selasa 2 Agustus 2022 di Gedung Iqra Lt. 5 Aula FISIP Unismuh.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Upaya FISIP Unismuh Makassar memperluas jejaring pengembangan kepemimpinan dan kewirausahaan perempuan terus dilakukan.

Kesempatan kali ini dengan menghadirkan dosen tamu asing dari Universitas Texas, Austin, Amerika Serikat, yang merupakan founding Kendra Scott Women’s Entrepreneurial Leadership Institute (KS WELI) dan didukung Ruang Kolaborasi Perempuan, Young Southeast Asian Leadership Initiative (YSEALI), LPBKUI Unismuh Makassar serta Sekolah Bahasa Bolasugi.

Kegiatan yang bertajuk Guest Lecture: Women, Leadership and the Integration on Entrepreneurship, dilaksanakan, Selasa 2 Agustus 2022 bertempat di Gedung Iqra Lt. 5 Aula FISIP Unismuh.

Kegiatan menghadirkan Lesley Robinson (Founding Director of KS-WELI, University of Texas at Austin, USA) dan Nurlaela Jum (Direktur Sekolah Bahasa Bolasugi) dengan moderator Ahmad Zulfikar dari Center for Digital and Global Studies (CERDIGS) FISIP Unismuh.

Dalam pemaparannya, narasumber Lesley Robinson, memaparkan pentingnya kompetensi kepemimpinan dan kewirausahaan pada perempuan.

Merujuk The Network for Teaching Entrepreneurship (NFTE), cara memandang diri sendiri dan dunia di sekitar kita.

Terutama di masa yang penuh ketidakpastian, mempengaruhi kemampuan kita untuk bermimpi dan bertindak mencapai mimpi.

Narasumber Nurlaela Jum dari Sekolah Bahasa Bolasugi, menyampaikan praktik-praktik kewirausahaan di tingkat lokal.

Khususnya di bidang pengajaran Bahasa Indonesia bagi penutur asing.

Acara ini dibuka oleh Abd Rakhim Nanda, Wakil Rektor Bidang Akademik & Kerjasama Univesritas Muhammadiyah Makassar, menyampaikan komitmen universitas dalam pengembangan kewirausahaan.

Dekan FISIP Unismuh Dr Ihyani Malik mengatakan kegiatan ini merupakan upaya institusi memperluas jejaring yang menunjang internasionalisasi program.

"Kami berharap kegiatan ini ditindaklanjuti pertukaran mahasiswa, kolaborasi riset serta pendampingan program kewirausahaan dan kepemimpinan perempuan," katanya.

Acara ini hadiri pula para wakil dekan, pimpinan program studi, dosen dan tenaga kependidikan serta mahasiswa dari kelas internasional di lingkungan FISIP Unismuh.(cr2)