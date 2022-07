Prof Hamzah Halim Inisiasi Kerjasama Unhas dengan Universitas Utara Malaysia

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Universitas Hasanuddin Makassar menjalin kerjasama internasional bersama Universitas Utara Malaysia.

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Surat Pernyataan Kolaborasi (LOC) pun telah digelar di Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (24/7/2022).

Kerjasama ini diinisiasi Dekan Fakultas Hukum Unhas Prof Hamzah Halim SH MH MAP.

Prof Hamzah menyebut kerja sama dalam bidang penelitian dan riset ini sebagai peningkatan level kemitraan kampus antar negara.

"Selanjutnya akan dibuat perincian dan penguatan dari MoU sebagai payung dari berbagai rencana-rencana kerja Fakultas Hukum Unhas," ujar Dekan Fakultas Hukum Unhas, Prof Hamzah Halim, Rabu (27/7/2022).

Sebagai kampus yang memiliki akreditasi Asean University Network-Quality Assurance (AUNQA) dan FIBAA Accreditation, kerjasama ini diharapkan menjadi modal melanjutkan langkah Unhas di level Internasional.

Khususnya bagi Fakultas Hukum Unhas yang banyak mengambil peran dalam perjanjian ini

Rektor UUM, Prof Dr Haim Hilman Abdullah mengutarakan rasa bangga atas kesempatan kolaborasi bersama Unhas

Prof Haim Hilman berharap Universitas Utara Malaysia semakin memacu laju kolaborasi instansi pendidikan lainnya antar negara.

Apalagi, Universitas Utara Malaysia berada di ranking 148 QS di World University Ranking dan masuk 150 Best Asia Universities in Asia oleh The World University Ranking Asia.