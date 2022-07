Mahmud Suyuti, Dosen UIM dan Katib Am Jam’iyah Khalwatiyah

Oleh: Mahmud Suyuti

TRIBUN-TIMUR.COM - Berkurban, menyembelih hewan pasca Idul Adha menjadi kewajiban bagi setiap umat Islam yang mampu.

Berkurban bisa sendiri-sendiri maupun patungan atau perkelompok. Berkurban bisa selain atas nama dirinya atau keluarganya, bisa juga atas nama orang yang sudah wafat.

Waktu utama penyembelihan kurban adalah pada hari nahr, bertepatan hari Idul Adha atau setiap tanggal 10 Zulhijjah, setelahnya disebut hari tasyriq yakni hari ke-11, 12 dan 13 Zulhijjah sampai terbenamnya matahari, sehingga batas waktu penyembelihan hewan kurban adalah selama hari empat hari.

Kewajiban berkurban dilatarbelakangi kisah Nabi Ibrahim AS yang diperintahkan menyembelih anaknya, Nabi Ismail AS (QS. al-Shaffat/37: 102) dan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berkecukupan, lalu tidak berkurban maka janganlah sekali-kali mendekati mesjid kami (HR. Ibn Majah dan Imam Ahmad), maksudnya bahwa yang berkemampuan dan cukup harta untuk berkurban lalu tidak melaksanakannya, dianggap sia-sia ibadahnya di mesjid.

Berkurban selain ibadah, juga untuk membina solidaritas antar sesama. Jika di momen Idul Fitri umat Islam mengeluarkan zakat berupa makanan pokok yang diberikan kepada fakir miskin, maka di Idul Adha nanti, mereka membina solidaritas dengan cara berkurban sebagai kelengkapan bahan makanan pokok tadi, berupa daging sapi atau kambing dihadiahkan kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya.

Jadi dengan hari Raya Idul Adha hendaknya dijadikan momen pembinaan solidaritas sesama umat, tidak lengkap jika hanya berzakat saat Idul Fitri, namun belum berkurban di Idul Adha.

Keutamaan Berkurban

Berkurban memang hanya sekali setahun tetapi keutamaan dan pahalanya sangat besar.