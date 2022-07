Bikin Bangga Mahasiswa ITS Kalahkan Tim Universitas Terbaik Dunia di Ajang Robot Internasional

TRIBUN-TIMUR.COM - Mewakili Indonesia tim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember atau ITS Surabaya menjuarai kompetisi robot Internasional usai mengalahkan tim dari Universitas terbaik dunia.

Adapun kompetisi yang diikuti mahasiswa ITS ini yakni International Roboboat Competition (IRC) 2022 yang digelar di Florida, Amerika Serikat, Minggu (26/6).

Tim Barunastra perwakilan dari ITS menjadi yang tebaik dengan keluar sebagai juara umum di ajang tersebut.

Dilansir dari laman resmi ITS, Fatahillah Muhammad Daffa Shodiq, External Relations Tim Barunastra ITS mengatakan, ini bukan kali pertama timnya berlaga di ajang kompetisi prototipe robot kapal tersebut.

Tim Barunastra ITS telah berpartisipasi pada ajang IRC yang diadakan oleh Association for Unmanned Vehicle Systems International (AUVSI) ini sejak tahun 2016 dan telah meraih banyak penghargaan selama keikutsertaannya.

Baca juga: Danny Pakai Satelit Khusus untuk Jadikan Makassar Kota Metaverse, Juga Gaet Profesor Asal ITS

Baca juga: Pemkab Luwu Utara Kerjasama ITS Surabaya Bangun Sinkronisasi Rencana Induk SPBE

“Pada tahun 2018 dan 2019 sendiri, Barunastra ITS berhasil menjadi Juara Umum IRC berturut-turut dan meraih titel back-to-back champions,” ungkapnya.

Pada kompetisi IRC kali ini diikuti oleh berbagai universitas kelas dunia seperti Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of Michigan, Institute Tecnologico y de Extudios Superiores de Monterrey, Robotics Association of Embry-Riddle, AGH University of Science and Technology, Tel Aviv University, dan masih banyak lagi.

Pada IRC ini masing masing tim berkompetisi dalam dua sublomba, yaitu Design & Documentation dan Autonomy Challenge.

Lebih lanjut, mahasiswa yang kerap disapa Fatah ini memaparkan, pada sublomba Design & Documentation, peserta ditantang untuk membuat Technical Design Report mengenai kapal buatannya dan Competition Strategy yang dibagikan di Youtube.

“Sedangkan sublomba Autonomy Challenge menantang kapal peserta untuk menjalankan berbagai misi seperti Navigation Channel, Avoid the Crowds, Find a Seat at the Show, Snack Run, Skeeball Game, dan Water Blast,” terangnya.