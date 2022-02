Minyak Goreng Langka di Negara Penghasil CPO Tertinggi di Dunia

Oleh: Engki Fatiawan

Mahasiswa Fakultas Pertanian Unhas & Ketua Umum Pikom IMM Pertanian Unhas

Minyak goreng telah mengalami kelangkaan di toko-toko dan pasar-pasar tradisional hampir di seluruh wilayah di Indonesia.

Langkanya minyak goreng ini berawal dari turunnya harga minyak goreng.

Harga minyak goreng yang turun membuat masyarakat berlomba-lomba membeli dengan jumlah banyak sehingga stok minyak goreng di toko swalayan cepat habis.

Harga minyak goreng telah ditetapkan pada 1 Februari melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2022 tentang penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng sawit.

Dalam pasal 2 dijelaskan minyak goreng curah, minyak goreng kemasan sederhana, dan minyak goreng kemasan premium.

Harga minyak goreng curah sebesar Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp14 ribu per liter.

Demikian HET yang ditetapkan dalam pasal 3 pada Permendag tersebut.

Setelah ditetapkannya harga minyak goreng sawit bukannya jumlah di pasar bertambah malah jumlahnya semakin berkurang.