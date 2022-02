Mudahkan Delegasi Seni Budaya, Imigrasi Polman Berikan Layanan Eazy Passport

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar menyelenggarakan Layanan Eazy Passport di SMA Negeri 3 Polewali Mandar.

TRIBUN-TIMUR.COM, POLMAN - Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar menyelenggarakan Layanan Eazy Passport di SMA Negeri 3 Polewali Mandar.

Hal ini guna memenuhi permohonan dari Sanggar Tie-Tie Polewali Mandar pada Rabu (02/02/2022).

Layanan Eazy Passport adalah pelayanan paspor yang dilaksanakan di luar Kantor Imigrasi dan menuju lokasi pemohon dengan menggunakan mobil layanan paspor keliling atau mobile unit Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI).

Pemberian Layanan Eazy Passport tersebut dilakukan terhadap 2 orang anggota delegasi Seni Budaya Festival Franchise Istanbul dan Indonesia Bazar and Mini Festival Beetween Municipality of Selcuk Town and Indonesia di Turki.

Anggota delegasi yang diberikan Layanan Eazy Passport terdiri dari 4 empat orang Delegasi SDN 005 Lapeo, 8 orang Delegasi Sanggar Tari Tie-Tie dan 9 orang Delegasi SMA Negeri 3 Polewali.

Pemberian layanan Paspor tersebut menggunakan perangkat mobile unit Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

Dilakukan dengan tahapan pemeriksaan keabsahan berkas, entry data, perekaman data biometrik (foto dan sidik jari), wawancara, pemeriksaan daftar cekal dan pengecekan BMS.

Layanan Eazy Passport ini dilaksanakan oleh 5 orang petugas dari Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar.

Pada awalnya, pelaksanaan Layanan Eazy Passport sedikit terkendala karena komunikasi yang tidak berjalan dengan baik antara Panitia dengan masing-masing pemohon.

Akan tetapi, setelah Petugas Imigrasi membantu, layanan dapat berlanjut dengan baik.