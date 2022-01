Pertamina Integrated Terminal Makassar Apresiasi Masyarakat melalui Bank Sampah Awards 2021

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sebagai upaya mewujudkan komitmen dan kepedulian terhadap pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan serta meningkatkan semangat pengelolaan sampah melalui program Bank Sampah di Kelurahan Tamalabba, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar.

PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi melalui Integrated Terminal Makassar menyelenggarakan kegiatan rutin tahunan Bank Sampah Awards yang diadakan di Kantor Integrated Terminal Makassar pada Selasa (25/1/2022).

PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi melalui Integrated Terminal Makassar menyelenggarakan kegiatan rutin tahunan Bank Sampah Awards yang diadakan di Kantor Integrated Terminal Makassar pada Selasa (25/1/2022). (PT Pertamina)

Pada kegiatan tersebut, turut hadir Integrated Terminal Manager Makassar Pertamina Patra Niaga, Bambang Soeprijono, Kabid Pengolahan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Kafiani, Kepala UPT Bank Sampah Kota Makassar, Nasrun, Kepala Seksi Kecamatan Ujung Tanah, Abd. Haris, Sekretaris Kelurahan Tamalabba, Herlina Aras, Manager Yayasan Peduli Negeri, Andi Nurdiansyah dan Ketua TP. PKK Kecamatan Ujung Tanah.

Bersinergi dengan UPT Bank Sampah Kota Makassar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pertamina di sekitar area operasi Integrated Terminal Makassar.

Pada kesempatan tersebut, Integrated Terminal Manager Makassar Pertamina Patra Niaga, Bambang Soeprijono mengatakan program bank sampah merupakan upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, juga menciptakan masyarakat yang peduli akan kebersihan melalui kemampuan pengelolaan sampah yang baik.

“Untuk program Bank Sampah sudah mulai dari tahun 2017, saat ini kami sudah membina 4 kelompok Bank Sampah. Salah satu programnya yaitu membina kelompok Bank Sampah menciptakan kreasi barang-barang dari sampah menjadi barang-barang yang berguna untuk kebutuhan sehari sehari seperti tas, tempat handphone dan lain-lain. Kreativitas dari kelompok bank sampah ini, kita tingkatkan dengan memberikan pelatihan-pelatihan pengelolaan sampah,” ujarnya.

PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi melalui Integrated Terminal Makassar menyelenggarakan kegiatan rutin tahunan Bank Sampah Awards yang diadakan di Kantor Integrated Terminal Makassar pada Selasa (25/1/2022). (PT Pertamina)

Bambang pun menambahkan pada tahun 2021, keempat kelompok Bank Sampah Binaan CSR Integrated Terminal Makassar telah berhasil mengumpulkan dan mengolah 8,99 ton sampah yang terdiri dari sampah plastik, sampah kertas, sampah besi, dan sampah kardus menjadi barang-barang bernilai ekonomis. Kini, keempat bank sampah tersebut tergabung salam satu program CSR Pertamina yang diberi nama Program TASBERLIN (Tabungan Sampah Bersihkan Lingkungan).

Dalam penyelenggaraan program bank sampah ini, Pertamina pun memberikan sejumlah bantuan fasilitas berupa gerobak sampah, serta alat pendukung berupa timbangan sampah dan buku tabungan sampah serta pelatihan manajemen pembukuan.

Dengan fasilitas bank sampah tersebut, masyarakat dapat membawa sampah yang sudah dipilah sehingga menghasilkan nilai ekonomi.

Dimana untuk penghasilan yang didapatkan dari Bank Sampah ini per nasabah dapat meraup keuntungan 100 ribu sampai 200 ribu per bulan untuk tambahan pemasukan dengan saat ini jumlah nasabah aktif per januari 2022 yaitu sebanyak 119 nasabah dari total 4 kelompok Bank Sampah.