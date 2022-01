Pariwisata Makassar Mulai Pulih, Jumlah Wisatawan Capai 1,4 Juta di 2021

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Muhammad Roem menjelaskan kondisi pariwisata di Makassar selama pandemi covid-19.

Muhammad Roem membahas langsung terkait pengembangan pariwisata di Kota Makasar dalam program Bincang Kota Tribun Timur.

Disiarkan langsung lewat YouTube dan Facebook Tribun Timur, Senin (17/1/2022).

Dalam kesempatan ini, Roem menjelaskan, sejak merebaknya pandemi covid-19, sektor pariwisata mulai terganggu bahkan kolaps.

Karena ada pergeseran atau perpindahan perilaku manusia dimana mereka harus berada di rumah untuk mencegah penyebaran virus Corona.

Pergerakan masyarakat dibatasi dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Artinya semua harus di rumah saja sehingga tidak ada aktivitas kepariwisataan yang dilakukan baik itu diskala internasional, nasional maupun lokal," ucap Roem.

Sehingga sektor pariwisata mulai dari hotel, travel agent, hingga aktivitas kepariwisataan betul-betul nihil.

"Restoran masih beroperasi, yang lakukan take away tapi tidak bisa dine in lagi. Kita sangat terdampak,"tuturnya.

Kondisi tersebut berlangsung lama, mulai dari Maret 2020.