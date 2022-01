Lewat Aplikasi SIP Nikah, Pengawasan Nikah di Enrekang Bisa Diakses Secara Real Time

TRIBUN-TIMUR.COM, ENREKANG - Pengawasan nikah di Kabupaten Enrekang kini lebih modern.

Pengawasan nikah di Enrekang juga bisa dilihat dan diakses secara real time.

Hal itu dikatakan Kabid Urais Kemenag Sulsel, Tonang Cawidu saat menjadi narasumber dalam program Membumikan Agama seri #16 Tribun Timur, Rabu (12/1/2022).

"Di Kabupaten Enrekang ada salah satu layanan yang memberikan pengawasan nikah yang dilaksanakan para penghulu tingkat kecamatan," kata Tonang.

Dikatakan, Kemenag Enrekang membuat sebuah inovasi pelayanan pengawasan nikah oleh penghulu.

Yakni aplikasi SIP Nikah (Sistem Informasi Pengawasan Nikah).

"Pelaksanaan nikah yang ada di Enrekang itu bisa ditahu secara real time melalui aplikasi Sip Nikah. Di aplikasi itu kita bisa tahu berapa orang yang nikah per jam, per hari, per minggu bahkan setiap waktu," ungkapnya.

Hal ini dibenarkan Kakan Kemenag Kabupaten Enrekang, Irman.

Irman menjelaskan bagaimana, aplikasi Sip Nikah ini bekerja.

"Pertama-tama kita harus memahami bahwa perkawinan di Indonesia harus memenuhi dua syarat. Yang pertama sah secara agama dan yang kedua sah secara UU negara kita," ucap Irman.