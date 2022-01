93 Rumah Rusak di Luwu Akibat Angin Puting Beliung, Biaya Perbaikan Capai Rp 1 M

TRIBUNLUWU.COM, BELOPA - Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Luwu, tengah merampungkan data korban bencana angin puting beliung di Kecamatan Bua.

Kepala Dinas Perkim Luwu, Sofyan Thamrin mengatakan, taksiran biaya rehab dan bangunan baru Rp 1 miliar.

Sofyan menjelaskan, taksiran kerugian oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebenarnya hanya Rp 700 juta.

Namun itu data awal, dengan jumlah rumah yang rusak sebanyak 45 unit.

"Yakni di Desa Karang-karangan 4 unit, Desa Lengkong 21 unit, dan Desa Raja 20 unit," kata Sofyan, Senin (10/1/2022).

Sementara data per hari ini, lanjut dia, rumah yang rusak terus bertambah dan sudah mencapai 93 unit.

Olehnya itu anggaran yang disiapkan tidak kurang dari Rp 1 miliar.

"Kami taksir tidak di bawah Rp 1 miliar, data yang masuk per hari ini dilaporkan 93 rumah yang rusak," kata Sofyan.

Rumah yang rusak berdasarkan data terbaru adalah 13 unit di Desa Karang-karangan, Desa Lengkong 51 unit, dan Desa Raja 29 unit.

"Adanya perubahan data ini tetap akan kami validasi, data ini tentu harus by name by andres disertai dengan foto fisik rumah," paparnya.