Vaksinasi Massal Berhadiah Motor, Danny Optimistis Capai Target 90% di Akhir Tahun

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk melindungi masyarakatnya dari bahaya virus corona tak pernah henti dilakukan.

Meski cakupan vaksinasinya di atas rerata nasional, namun Pemkot Makassar tak berpuas diri.

Keinginan menuntaskan capaian vaksinasi 100 persen terus dikejar.

Berbagai cara dilakukan, mulai dari vaksinasi massal yang telah berulang kali dilakukan, vaksinasi on the road, vaksinasi 100 RT 1 hari 100 persen, vaksinasi door to door, hingga vaksinasi undian.

Bahkan seluruh pegawai lingkup Pemkot Makassar diperintah untuk berpartisipasi dengan mengajak masyarakat untuk divaksin.

Bagi ASN dan honorer ditugaskan membawa 6 orang warga, sementara RT RW ditarget mencari 10 orang.

Kali ini, Pemkot Makassar kembali membuat vaksinasi massal dengan konsep bagi-bagi hadiah.

Warga yang ikut vaksin dapat hadiah motor dan sepeda.

Tujuannya untuk menarik minat masyarakat untuk divaksin. Pemkot menawarkan

Mereka diberi nomor undian, yang undiannya naik itulah yang beruntung mendapatkan hadiah menarik tersebut.

