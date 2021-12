Pantai Losari, CPI, Hingga Lapangan Karebosi Ditutup Saat Tahun Baru 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar akan memperketat pergerakan masyarakat jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan TNI dan kepolisian untuk menutup semua tempat keramaian.

Termasuk Pantai Losari, Center Poin of Indonesia (CPI), hingga Lapangan Karebosi.

"Saya serahkan ke kepolisian dan TNI yang jelas tempat kumpul masyarakat sudah diperintahkan untuk ditutup, Karebosi, Pantai Losari," ucap Danny Pomanto, Senin (6/12/2021).

Penutupan seluruh alun-alun atau tempat keramaian dilakukan pada 31 Desember 2021 sampai 1 Januari 2022.

Lanjut Danny, perayaan Tahun Baru 2022 sedapat mungkin tinggal di rumah.

Menghindari kerumunan dan tidak melakukan perjalanan.

"Pawai dan arak-arakan tahun baru serta acara Old and New Year dan yang menimbulkan kerumunan itu ditiadakan," tegasnya.

Tak hanya itu, pergerakan masyarakat dari daerah ke Makassar juga akan diperketat

Danny Pomanto telah menginstruksikan petugas untuk berjaga di perbatasan atau akses keluar masuk Makassar.