Aksesoris dan Kuliner Diskon hingga 50% di NIPAH, Ada Brand Incaranmu, Intip Yuk!

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-NIPAH, salah satu pusat perbelanjaan di Makassar yang rutin memberikan promo akhir pekan.

Di akhir November, NIPAH memberikan penawaran menarik dari tenant aksesoris dan kuliner.

Untuk aksesoris ada tenant Frank & co, Watch Club, Internasional Arloji, dan Bonia.

Sedangkan tenant kuliner diantaranya, Sundae Monday, Coco Puff, Myoung Ga, dan Excelso.

Lantas apa saja promonya? Berikut lengkapnya.

Frank & co memberikan promo bank cashback up to jutaan rupiah.

Lalu Watch Club, Intenasional Arloji, dan Bonia menawarkan diskon menarik bagi pelanggan setianya.

Watch Club memberikan diskon hingga 50 persen.

Intenasional Arloji menawarkan promo diskon hingga 50 persen.

Sedangkan, Bonia menghadirkan diskon mulai dari 30 persen.