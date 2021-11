Hindari Kebiasaan Ini Jika Tidak Ingin Terlihat Cepat Tua

TRIBUN-TIMUR.COM - Setiap orang pasti mendambakan memiliki kulit wajah yang sehat, cerah dan awet muda. Nah, banyak dari kita mungkin sudah mengetahui bahwa kebiasaan begadang, malas membersihkan muka, dan merokok dapat mengarah pada penuaan yang lebih cepat.

Tapi, selain itu, ada juga sejumlah kebiasaan sehari-hari lainnya yang berbahaya, sehingga dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan pada DNA dan merusak gaya hidup sehat kita.

Dengan kata lain, percuma kita menggunakan skincare yang mahal jika gaya hidup tak dijaga.

Nah, melansir dari laman Eat This Not That, berikut adalah beberapa kebiasaan sehari-hari yang berkontribusi dalam mempercepat penuaan yang perlu kita ketahui untuk tetap awet muda.

1. Stres

Stres adalah musuh telomer atau tutup kecil yang penting di ujung setiap untai DNA yang bertanggung jawab untuk melindungi kromosom kita.

Seiring bertambahnya usia, telomer memang akan secara alami memendek, tetapi itu juga dapat dipercepat oleh stres kronis.

"Salah satu rekomendasi utama saya untuk menghilangkan stres adalah teknik yang kuat yang menggabungkan prinsip-prinsip akupresur Tiongkok kuno dan psikologi modern yang dikenal sebagai Emotional Freedom Technique (EFT)," kata dokter naturopati, Melanie Keller ND.

"Teknik ini telah terbukti mampu menurunkan hormon stres kortisol hingga 43 persen dan secara signifikan lebih dari terapi tradisional biasa," terangnya.

Di samping itu, rutin berolahraga dan melakukan meditasi juga bisa menjadi metode yang sangat efektif untuk mengatasi stres.