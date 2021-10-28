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Tribun Luwu Timur

Ketua DPD Golkar Luwu Timur Bakal Ditentukan di Makassar

Menyusul keluarnya surat DPD II Golkar Luwu Timur nomor:11/DPD-II/PG/LT/X/2021 perihal permintaan peserta/peninjau musda IV.

Penulis: Ivan Ismar | Editor: Sudirman
zoom-inlihat foto Ketua DPD Golkar Luwu Timur Bakal Ditentukan di Makassar
TRBUN-TIMUR.COM/VAN
Plt Ketua DPD II Golkar Luwu Timur, Andi Hatta bersama anggota Fraksi Golkar DPRD Luwu Timur 

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Musyawarah Daerah (Musda) DPD II Golkar Luwu Timur akhirnya akan digelar.

Menyusul keluarnya surat DPD II Golkar Luwu Timur nomor:11/DPD-II/PG/LT/X/2021 perihal permintaan peserta/peninjau musda IV.

Surat diterima TribunLutim.com, Kamis (28/10/2021) petang.

Dalam surat tersebut, Musda Golkar Luwu Timur akan digelar pada Sabtu dan Minggu, 30-31 Oktober 2021.

Lokasi musda di Hotel Novotel, Jl Jenderal Sudirman, Kota Makassar.

Surat tersebut ditandatangani Plt Ketua DPD II Golkar Luwu Timur, Andi Hatta Marakarma dan Plt Sekretaris DPD II Golkar Luwu Timur, Baso Akbar.

Disebutkan, surat tersebut meminta agar Fraksi Golkar DPRD Luwu Timur mengikuti kegiatan musda ini.

Adapun calon yang akan menduduki kursi 1 Golkar Luwu Timur, diperebutkan dua nama yaitu Aripin dan Mahading.

Penentuan siapa ketua DPD II Golkar Luwu Timur diputuskan lewat keputusan diskresi dari DPP Golkar.

Sebagai pengingat, Musda DPD II Golkar Luwu Timur ditunda saat dilaksanakan di Hotel Sikumbang Tomoni, Luwu Timur pada Selasa (21/9/2021) lalu.

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Andi Hatta Marakarma
Aripin
Mahading
Hotel Sikumbang
Arfandy Idris
Sumber: Tribun Timur
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