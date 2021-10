Ikut Kuliah Umum Golkar Institute, Taufan Pawe Sebut Beringin Partai Modern

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe mengikuti Kuliah Umum Golkar Institute melalui virtual di Kantor Golkar Sulsel, Rabu, 27 Oktober 2021.

Kuliah umum dibuka oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Sementara pematerinya dari dosen Praktik Kebijakan Publik dan Dekan Lee Kuan Yew School of Public Policy di Universitas Nasional Singapura.

Mantan diplomat Singapura itu membawakan kuliah umum dengan tema "lIndonesia’s Leadership in the G20: Post-Pandemic Challenges and the Aspiration of Emerging Countries.

Kuliah umum ini juga dihadiri petinggi DPD I Golkar Sulsel.

Diantaranya Marzuki Wadeng, Andi Ina Kartika Sari, La Kama Wiyaka, Rahman Pina, dr Salwa Mochtar.

Arfandy Idris, Fahruddin Rangga dan Jhon Rende Mangontan (JRM).

Selain itu turut hadir alumni Golkar Institute asal Sulsel seperti Zulham Arief, Mudassir Hasri Gani dan Irwandi Burhan.

Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe mengatakan, Golkar Institute dengan berbagai programnya membuktikan semangat Ketua Umum Airlangga Hartarto menghadirkan Golkar sebagai partai modern dan cerdas.

"Golkar institute hadir untuk membuktikan kepada masyarakat luas bahkan internasional dan diakui di Asia Tenggara sebagai partai yang betul-betul menuju partai modern dan cerdas. Apalagi nanti akan menjadi program magister," kata Taufan Pawe.