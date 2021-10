Kakanwil Kemenkumham Sulsel Ikuti Pengarahan Sekjen dan Irjen kemenkumham, Tekankan Zero Aduan

TRIBUN-TIMUR.COM - Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto , Bersama Kepala Divisi (Kadiv) Administrasi Sirajuddin, Kadiv Pemasyarakatan Edi Kurniadi, Kadiv Keimigrasian Dodi Karnida, dan Kadiv Yankumham Anggoro Dasananto ikuti Pengarahan Sekretaris Jendral Komjen Pol Andap Budhi Revianto dan Inspektur Jendral Kemenkumham Razilu secara daring di Ruang Rapat Kakanwil pada Rabu (13/10).

Acara yang diselenggarakan terpusat di Kemenkumham Jakarta tersebut diikuti oleh para Kakanwil Kemenkumham dan Para Kadiv Pemasyarakatan, Keimigrasian, Yankumham serta Administrasi seluruh Indonesia.

Diikuti pula para pimti di Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal serta Sekretaris Unit Utama.

Sekretaris Jendral Komjen Pol Andap Budhi Revianto mengucapan terima kasih dan apresiasi atas kinerja dan dedikasi seluruh jajaran dan minta agar pertemuan ini dapat bermanfaat dan memiliki persepsi, pemahaman, pengertian, serta implementasi yang sama.

Komjen Andap minta jajarannnya untuk jalankan amanah tugas secara benar, jaga citra Kemenkumham dan penuhi harapan publik.

Di tengah era disrupsi, Komjen Andap juga minta jajarannnya untuk berpikir out of the box, membentuk SDM agar tangguh, kompeten, dan adaptif dalam membuat terobosan baru dan kreatif. "Jangan berhenti berinovasi, memanfaatkan tekonologi, dan jangan cepat puas," Kata Andap.

Sementara itu Inspektur Jenderal Kemenkumham Razilu menyampaikan capaian Kemenkumham. Antara lain: 10 kali perolehan WTP dari BPK, Indeks Reformasi Birokrasi nilai 80,01, nilai SAKIP 77,29.

Kemudian Razilu menyampaikan bahwa Kantor Wilayah dan Satker berperan dalam fungsi pengawasan internal untuk optimalisasi kinerja.

Kemudian Razilu menjabarkan Keagungan Organisasi mencakup Keagungan Individu, Keagungan Pemimpin, dan Keagungan Kinerja.

Dalam keagungan Individu, matangkan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual untuk dapat bekerja cerdas, bekerja keras, dan bekerja ikhlas. Dalam keagungan pemimpin, jadilah pemimpin yang handal, mampu beradaptasi dan mengatasi segala bentuk hambatan serta tantangan.

Dalam keagungan kinerja, pastikan zero penyimpangan, zero penyalahgunaan kewenangan, dan zero pengaduan.