ICOMAREST 2021 Teknik Unhas, Hadirkan Narasumber dari Jepang Hingga Jerman

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Departemen Teknik Sistem Perkapalan, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar Konferensi Internasional, Selasa (5/10/2021).

Konferensi tersebut bertajuk The 1st International Conference on Marine Research and Technology (ICOMAREST) 2021.

Kegiatan yang mengusung tema Developing Advanced Marine Technology for Optimal Natural Maritime Resources Exploration ini berlangsung secara virtual melalui aplikasi zoom meeting.

Hadir sebagai narasumber Prof. Takuji Waseda dari Universitas Tokyo, Jepang.

Kemudian Prof. Ahmad Fitriadhy dari Universitas Malaysia Terengganu, Malaysia.

Selanjutnya dr Rudiyanto dari Biro Klasifikasi Indonesia, Indonesia.

Dr. Oleksiy Bondarenko dari National Maritime Research Institite (NMRI), Jepang.

Juga Dr. Ing. Michael Baldauf dari Hochschule Wismar, Jerman.

Ketua Panitia Balqis Shintarahayu menjelaskan bahwa ICOMAREST merupakan konferensi tahunan yang diselenggarakan Departemen Teknik Sistem Perkapalan.

“Ini sekaligus menjadi bagian rangkaian memperingati Dies Natalis ke-61 FT Unhas,” katanya via rilis ke tribun-timur.com.