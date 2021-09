Cara Hyena Mempertahankan Diri

TRIBUN-TIMUR.COM - Hewan apa yang paling pintar di dunia?

Kalau kamu jawab Anjing atau lumba-lumba, jawabanmu salah.

Ternyata hewan yang paling pintar adalah hyena.

Hyena merupakan karnivora besar yang sering digambarkan sebagai pencuri yang rakus dan memiliki suara tawa yang menyeramkan.

Mereka memang memiliki suara tawa yang menyeramkan, namun hyena ternyata adalah hewan yang sangat pintar.

Hyena sangatlah pintar, mereka bahkan lebih pintar dari singa dan memiliki tatanan sosial yang sangat kompleks.

Hyena adalah predator paling sukses di Afrika menurut National Geographic.

Mereka memiliki fleksibilitas dan kemampuan kognitif yang lebih unggul dibanding predator lainnya.

Holekamp K.E. dalam Vocal Recognition in the Spotted Hyena and its Possible Implications Regarding the Evolution of Intelligence (1999) hyena mirip dengan primata dalam hal ukuran kelompok, struktur hierarki, pola persaingan, dan juga pola kerja sama.

Mereka tinggal dalam kelompok sosial yang bisa terdiri dari 80 individu dan mengenali satu sama lain, sehingga mereka dapat menydari jika ada penyusup yang masuk ke dalam wilayah kekuasaan mereka.