Lagi, Selebgram Dimas Dilapor ke Polda Sulsel Terkait Dugaan Konten Pornografi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Setelah dilaporkan Brigade Muslim Indonesia (BMI), selebgram Dimas kembali dilaporkan ke polisi terkait muatan konten dan instastory yang diduga berbau pornografi.

Kali ini, Dimas dilaporkan oleh warga Kecamatan Tallo, Makassar, M Rusdy.

Rusdi melaporkan pemilik akun Dimas Adipati dan Chanel YouTube Dimas Sun*ala ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Rabu (8/9/2021) kemarin.

Dalam laporannya, M Rusdy melaporkan Dimas atas dugaan tindak pidana Bermuatan melanggar kesusilaan via YouTube dan media sosial Instagram sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 27 ayat 1 Jo pasal 45 ayat 1 UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Kami melaporkan akun youtube dimasun*ala dan instarepost yang dicuragai milik dimasundala kepada pihak Polda karena merasa bahwa penyebaran vidio yang di duga mengandung unsur pornografi ini sangat berbahaya," kata M Rusdy dikonfirmasi tribun-timur.com, Kamis (9/9/2021) malam.

"Apalagi saya melihat di beberapa video sepertinya tidak hanya melibatkan Dimas tetapi juga melibatkan orang lain yang seakan berusaha mensosialisasikan tentang kebebasan kelompok LGBT," sambungnya.

Menurutnya, beberapa video yang diunggah Dimas, muatannya cenderung membahayakan generasi muda.

"Sekali lagi penyebaran vidio ini sangat berbahaya karena selain bisa memberi pelajaran yang sangat buruk kepada generasi kita, juga dapat mengundang azab Allah SWT kepada penduduk negeri," ujar Rusdy.

Ia pun berharap laporan atau aduan yang dimasukkan ke Ditreskrimsus Polda Sulsel dapat ditindaklanjuti.

"Kiranya aparat bisa bertindak cepat untuk melakukan proses hukum kepada pemilik akun dan pemeran yang ada dalam vidio itu," tegasnya.