Begini Cara Tidur Cepat dalam Waktu 30 Detik

THINKSTOCK VIA KOMPAS.COM

TRIBUN-TIMUR.COM - Tidur merupakan cara paling efektif untuk membuat Anda tetap produktif di pagi hari. Akan tetapi, terkadang, ada saja yang bisa membuat orang sulit terlelap di malam hari.

Jika demikian, cara tidur cepat 30 detik berikut ini mungkin bisa membantu.

Cara agar tidur cepat dalam 30 detik

Sebuah tinjauan ilmiah tahun 2018 menyebutkan bahwa 1 dari 5 orang mengeluhkan susah tidur alias insomnia. Padahal, tidur malam yang cukup sangat diperlukan untuk menjaga tubuh tetap sehat.

Untuk mengatasinya, Anda bisa menerapkan cara tidur cepat 30 detik berikut ini.

1. Berbaring menyamping

Tidur dengan posisi menyamping lebih baik untuk meningkatkan kualitas tidur. Salah satu cara tidur cepat 30 detik bisa dengan berbaring menyamping.

Memang, setiap orang mungkin memiliki posisi tidur favoritnya masing-masing. Ada yang suka tidur telentang, menyamping, atau tengkurap. Pilihlah yang paling membuat Anda merasa nyaman.

Namun, penelitian dari The Internet Journal of Allied Health Sciences and Practice mengatakan bahwa posisi terbaik untuk tidur yang lebih cepat, sehat, dan berkualitas adalah menyamping.

2. Metode ‘militer’

Cara supaya cepat tidur dalam 30 detik selanjutnya adalah dengan metode ‘militer’.