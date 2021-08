Unggah Banyak Video Hina Nabi Muhammad SAW, Segini Uang yang Didapatkan Muhammad Kece dari YouTube

TRIBUN-TIMUR.COM - Tersangka penghinaan agama Muhammad Kece ternyata mendapatkan penghasilan yang cukup banyak dari tayangan videonya menghina Nabi Muhammad SAW.

Berdasarkan situs statistik dan analisis platform media sosial, Social Blade, kanal Muhammad Kece yang diberi nama Muhammad Kece, baru dibuat pada 17 Juli 2020 lalu.

Muhammad Kece telah mengunggah sebanyak 452 video dan hingga kini memiliki subscribers sebanyak 27 ribu lebih.

Dari seluruh video yang diunggah, total M. Kece sudah mengumpulkan 2,8 juta views.

Masih dari situs Social Blade, Muhammad Kece ternyata memiliki penghasilan yang lumayan dari kanal YouTube-nya tersebut.

Terlihat, kanal Muhammad Kece diestimasikan bisa menghasilkan $193 hingga 3.100 dolar AS atau sekitar Rp2,7 hingga Rp44 jutaan setiap bulannya.

Kemudian, untuk pendapatan tahunan, diestimasikan kanal MuhammadKece bisa mendapat 2.300 dolar AS hingga 37.000 dolar AS per tahunnya. Angka ini jika dirupiahkan maka menjadi Rp33 jutaan hingga Rp535 jutaan.

Lecehkan Agama Islam

Muhammad Kece menuai sorotan lantaran dianggap sudah melecehkan agama Islam. Salah satu pernyataan Muhammad Kece di kanal YouTube-nya yang viral adalah menyebut Muhammad bin Abdullah sebagai pengikut jin.

"Bapakmu adalah pembunuh, itu iblis. Siapa yang pembunuh, siapa yang Perang Badar, itu Muhammad," kata Muhammad Kece.

"Muhammad bin Abdullah adalah pemimpin perang badar dan uhud, membunuh dan membinasakan. Jelas ya, pembunuh adalah iblis," imbuhnya.

Pernyataan inilah yang membuat masyarakat geram dan marah. Satu di antaranya datang dari Kementerian Agama.

Kementerian Agama menilai, apa yang disampaikan Muhammad Kece adalah penistaan agama dan dapat mengganggu kerukunan antarumat beragama.(*)