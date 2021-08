Penampakan Jam Tangan Mewah Hadiah Irwan Mussry untuk Greysia Polii/Apriyani Rahayu

TRIBUN-TIMUR.COM - Pebisnis Indonesia, Irwan Mussry juga ikut memberikan hadiah kepada Atlet bulu tangkis Indonesia peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020, Greysia Polii/Apriyani Rahayu.

Hadiah jam tangan mewah itu diberikan langsung suami Maia Estianty itu kepada Greysia Polii/Apriyani Rahayu di kantor Irwan.

“Rendah hati, baik hati, dan ramah - ini adalah tiga kata yang akan saya gunakan untuk menggambarkan pahlawan nasional kita, yang kita memiliki kesempatan langka untuk menjadi tuan rumah di tempat kita hari ini untuk kumpul-kumpul santai, nyaman, kecil untuk mendengar cerita inspirasional mereka, “ tulis CEO Time International itu dalam caption, sebagaimana dikutip oleh Banjarmasinpost.co.id, Jumat (27/8/2021).

“Terima kasih @greyspolii @r.apriyanig @enghian telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk mengobrol dengan kami - sekali lagi, selamat atas pencapaian bersejarah Anda!, “ imbuhnya.

“Dan tentu saja, demi keselamatan semua yang hadir, acara kumpul-kumpul pribadi ini diselenggarakan dengan protokol keselamatan dan kesehatan yang ketat, “ tambahnya juga.

Akun instagram @time.international, perusahaan jam tangan milik Irwan Mussry membagikan video rekaman detik-detik Greysia Polli, Apriyani dan Eng Han mendapatkan hadiah jam tangan mewah dari suami Maia Estianty.

“During the privat event, Time International President and CEO Mr. @irwanmussry presented exclusive @breitling timepieces to @greyspolii @r.apriyanig and coach @enghian, “ terang admin @time.international.

Berikut ini penampakannya, diperoleh dari akun Instagram @enghian, pelatih Greyap.

Hadiah jam tangan mewah breitling untuk Greysia Polii/Apriyani dan pelatih Eng Hian (instagram @enghian)

Nah, selain 2 atlet tersebut, ada lagi Antony Sinisuka Ginting dan pelatih yang juga mendapatkan hadiah jam tangan mewah dari Irwan Mussry dan Maia Estianty.

Penyerahan hadiah berlangsung di kantor PBSI Cipayung oleh bunda Maia.