Tribun Luwu Timur
Sekda Lutim Bagi-bagi Mie Instan Kepada Warga yang Terdampak Covid-19
Sekda Luwu Timur, Bahri Suli mengapresiasi atas partisipasi seluruh ASN di sekretariat daerah.
Penulis: Ivan Ismar | Editor: Saldy Irawan
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Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sekretariat Daerah Luwu Timur, Jumat (20/8/2021) sore, menggelar gerakan sedekah Jumat.
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Sumber: Tribun Timur
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