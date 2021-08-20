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Tribun Luwu Timur

Sekda Lutim Bagi-bagi Mie Instan Kepada Warga yang Terdampak Covid-19

Sekda Luwu Timur, Bahri Suli mengapresiasi atas partisipasi seluruh ASN di sekretariat daerah.

Penulis: Ivan Ismar | Editor: Saldy Irawan
zoom-inlihat foto Sekda Lutim Bagi-bagi Mie Instan Kepada Warga yang Terdampak Covid-19
tribun-timur
Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sekretariat Daerah Luwu Timur, Jumat (20/8/2021) sore, menggelar gerakan sedekah Jumat. 

 
Percakapan dibuka. 1 pesan belum dibaca. 

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Bahri Suli
Sumber: Tribun Timur
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