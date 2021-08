Kenali Dampak Kerusakan Alam

TRIBUN-TIMUR.COM - Kerusakan alam bisa disebabkan karena ulah manusia.

Kerusakan alam biasanya berawal karena adanya seseorang ingin mendatangkan keuntungan.

Seperti melakukan penabangan pohon secara liar untuk mendapatkan keuntungan tersendiri.

Akibat kerusakan alam bisa mengakibatkan bencara seperti longsor, banjir dan sejumlah peristiwa lainnya.

Sandra Diaz dan kawan-kawan dalam Summary for Policymakers of the Global Assesment Report on Biodiversity and Ecosystem Service (2019) menyebutkan lebih dari 85 persen lahan basah telah hilang, setengah terumbu karang dunia hilang sejak 1870, dan 20 persen bioma telah hilang.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan alam disebabkan oleh dua hal, yaitu bencana alam dan aktivitas manusia. Berikut penjelasannya:

Bencana alam

Bencana alam adalah salah satu faktor kerusakan alam secara alami tanpa bisa dikendalikan oleh manusia.

Seperti yang kita ketahui bahwa sekitar 66 juta tahun yang lalu dinosaurus dan menyapu hampir tiga perempat spesies makhluk hidup di bumi.

Tidak dapat disangkasikan kekuatan bencana alam dapat merusak alam itu sendiri.