Naik Rp 4.000, Rincian Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Hari Ini Rabu 18 Agustus 2021

TRIBUN-TIMUR.COM - Simak Harga Emas Antam dan UBS hari ini, Rabu (18/8/2021).

Harga Emas Antam hari ini dikutip dari situs resmi Logam Mulia Antam mengalami kenaikan.

Harga emas 24 karat pecahan 1 gram naik Rp 4.000.

Dari Rp 942.000 per gram per hari Selasa 17 Agustus 2021, kini menjadi Rp 946.000 per gram.

Kenaikan juga diikuti pada harga buyback atau harga yang didapat jika pemegang emas Antam ingin menjual logam mulia tersebut, yakni naik sebesar Rp 12.000 per gram.

Harga buyback emas Antam hari ini menjadi berada di angka Rp 826.000 per gram, dari sebelumnya sebesar Rp 822.000 per gram.

Tetapi perlu diketahui, harga emas 24 karat Antam tersebut adalah yang berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta.

Sementara pada gerai penjualan lain harganya bisa saja berbeda.

Adapun sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017 pembelian emas 24 karat Antam dikenakan PPh 22 sebesar 0,9 persen

. Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45 persen, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.