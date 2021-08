Inilah Sosok Wanita di Video Viral Pramugari Berdiri di Puncak Gedung Burj Khalifa, Pantas Berani !

TRIBUN-TIMUR.COM - Baru-baru ini sebuah video seorang wanita berpakaian Pramugari berdiri diatas gedung tertinggi dunia, Burj Khalifa di Dubai, viral di media sosial.

Video tersebut adalah iklan yang dibuat oleh maskapai penerbangan Emirates.

Sontak saja banyak yang bertanya, benarkah wanita tersebut berdiri di ujung gedung pencakar langit?

Karena Gedung Burj Khalifa di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) memiliki ketinggian mencapai 828 meter.

Gedung Pencakar langit Burj Khalifa di Dubai Uni Emirat Arab (Memphis Tours)

Video itu bisa dilihat langsung di akun Instagram resminya, @emirates.

Si wanita itu memegang papan putih bertuliskan 'Moving the UAE to the UK amber list has made us feel on top of the world. Fly Emirates, fly better.'

Tentu saja banyak yang kagum dengan video itu namun tidak sedikit yang meragukan keaslian jika wanita itu benar-benar berdiri diatasnya.

viral video wanita berseragam pramugari Emrates berdiri di puncak Burj Khalifa. (Instagram/ @emirates)

Beberapa di antaranya bahkan mengira bahwa video yang diunggah merupakan hasil Computer-Generated Imagery (CGI).

Kenyataannya video itu memang benar adanya. Dibuat tanpa rekayasa.

Wanita itu memang benar-benar berdiri di puncak Gedung Burj Khalifa.