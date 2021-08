Bukan Delta atau Alpha, Muncul Varian Baru Virus Corona Lebih Mematikan dan Peneliti Sebut Sasaran

TRIBUN-TIMUR.COM - Di tengah lonjakan jumlah infeksi Virus Corona varian Delta, muncul lagi varian baru.

Corona varian baru ini disebut lebih ganas dari varian Delta dan varian Alpha.

Studi yang dilakukan para peneliti di Amerika Serikat telah menemukan keberadaan varian Iota.

Varian virus corona dari New York tersebut dapat meningkatkan risiko kematian akibat Covid-19 pada orang dewasa yang lebih tua.

Para peneliti dalam studi ini berasal dari New York City Department of Health and Mental Hygiene dan Mailman School of Public Health, Columbia University, Amerika Serikat.

Dalam temuan mereka, varian Iota memiliki kemampuan menular yang jauh lebih tinggi dibandingkan varian SARS-CoV-2 yang beredar sebelumnya.

Bahkan, seperti dilansir dari News Medical Live Science, Jumat (13/8/2021), varian virus corona tersebut memiliki kemampuan lolos dari kekebalan.

Risiko kematian akibat Covid-19 yang disebabkan oleh varian Iota ini memiliki tingkat kematian sebesar 62-82 persen di antara orang dewasa yang lebih tua.

Studi tersebut telah dipublikasikan secara daring di server pracetak medRxiv.

Seperti yang telah diketahui bahwa perkembangan pandemi Covid-19 selama ini telah memunculkan banyak varian-varian virus corona.