Denny Siregar Curhat Akun Medsosnya Diserang: Mereka Main Report Massal. Begitulah Maenannya Buzzer

TRIBUN-TIMUR.COM - Pegiat media sosial Denny Siregar curhat di aku Facebook pribadinya usai akun Twitter-nya tumbang.

Tak hanya akunnya, akun Twitter dosen Ilmu Komunikasi UI Ade Armando tak bisa diakses.

Denny Siregar pun menyebut akun Twitter-nya dan Ade Armando hilang karena ulah buzzer yang tidak mampu berargumen, juga karena baperan.

Diketahui, akun Denny Siregar menghilang, Sabtu (7/8/2021).

"This account doesn't exist. Try searching for another," demikian tertulis pada laman pencarian akun Twitter @dennysiregar7, seperti dilansir Tribun-timur.com.

Sementara akun Twitter Ade Armando kena suspensi.

"Account suspended

Twitter suspends accounts which violate the Twitter Rules," demikian tertulis saat Tribun-timur.com menelusuri akun Twitter @adearmando1.

Hingga Minggu (8/8/2021) masih tertulis demikian.

Denny Siregar pun menuliskan unek-uneknya di akun Facebook pribadinya.