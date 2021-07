CPFI Serahkan Bantuan Ready Meal Fiesta ke RS Wahidin, RS Unhas, dan PMI Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Charoen Pokphand Foundation Indonesia (CPFI) menyerahkan bantuan kepada RS Wahidin Sudiro Husodo, RS Unhas Makassar serta PMI Makassar, Senin (26/7/2021).

Bantuan untuk tenaga kesehatan berupa Ready Meal Fiesta yang akan diberikan selama tiga bulan.

Terdiri dari 1000 pack per minggu untuk RS Wahidin Sudirohusodo, 700 pack per minggu untuk RS Unhas, dan 200 pack per minggu untuk PMI Makassar.

Selain itu, untuk memudahkan, CPFI menyediakan Freezer dan microwave.

Dengan begitu, tenaga kesehatan yang mau mengkonsumsi dapat langsung menikmati.

Bantuan diterima langsung oleh Prof Budu selaku ketua Satgas, Prof Sapri, direktur Rs Unhas dan dr Sri, Kepala Dept RS Wahidin.

"Kami sangat mengapresiasi Charoen Pokphand atas kepeduliannya kepada tenaga kesehatan yang saat ini berjibaku dalam penanganan Covid 19," kata Ketua Satgas dan juga Dekan Fakuktas Kedokteran Unhas, Prof Budu, Senin (26/7/2021).

Serupa disampaikan Direktur RS Unhas, Prof Sapri.

Ia menyampaikan kesan mendalam terhadap Charoen Pokphand.

"Saat ini bantuan dari perusahaan sudah tidak sebanyak tahun lalu kepada tenaga kesehatan," ujarnya.