Hingga 31 Juli, Mainan Anak Diskon Hingga 70% di TSM Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Weekend atau akhir pekan, merupakan hari yang paling ditunggu sebagian orang.

Sebab, di akhir pekan, ragam promo disediakan oleh banyak pusat perbelanjaan.

Seperti misalnya sejumlah promo tenant Trans Studio Mall (TSM) Makassar akhir pekan ini.

Promo terseduk mulai dari produk mainan anak yang tidak sekedar untuk hiburan saja, tetapi juga bisa untuk mengedukasi.

Promo pertama adalah tenant Kidz Station.

Berlokasi di First Floor, tenant ini menghadirkan promo FUN-TASTIC MIDYEAR diskon hingga 70% yang berlangsung sampai tanggal 31 Juli 2021.

Ada berbagai mainan anak yang ditawarkan dengan harga terjangkau seperti boneka Disney Princess Raya and The Last Dragon Fashion Doll yang sebelumnya dijual dengan harga Rp. 499.000 kini hanya Rp. 399.200.

Juga ada Hasbro Games Connect 4 Grab & Go Game yang dijual dengan harga Rp. 119.000 kini bisa dibawa pulang hanya dengan Rp. 59.400.

Bagi pecinta permainan puzzle jangan lewatkan diskon dari brand Clementoni Pzl 60 Aladdin seharga Rp. 109.000.

Selanjutnya, nikmati diskon hingga 50% dari tenant Early Learning Centre (ELC) yang masih akan berlangsung sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021 mendatang.