Ini Makanan yang Memicu Serangan Jantung dan Bisa Sebabkan Kematian Mendadak

TRIBUNTIMUR.COM - Di masa kekinian, makanan tinggi lemak, menjadi makanan favorit banyak orang. Rasanya yang enak dan gurih, menjadi alasan mereka mengkonsumsi makanan ini.

Selain makanan lemak tinggi, makanan gorengan juga menjadi favorit. Demikian juga dengan daging olahan dan minuman manis.

Namun tahukah Anda, jika makanan-makanan tersebut dapat meningkatkan risiko penyakit jantung mendadak.

Hal tersebut diungkapkan oleh penelitian yang diterbitkan di Journal of American Heart Association pada 30 Juni lalu.

Kesimpulan riset ini muncul ketika para peneliti melihat pola makan lebih dari 21.000 orang berusia 45 tahun ke atas.

Penelitian yang dilakukan lebih dari 18 tahun itu juga masuk ke dalam studi Reasons for Geographic and Racial Differences in Stroke (Regards).

Dalam penelitian tersebut, pola makan diberi nama berdasarkan pengelompokan berbagai makanan yang mendominasi pola tersebut.

Misalnya, pola makan convenience yang mengandalkan hidangan campuran seperti pasta, pizza, dan makanan khas China.

Ada pula pola makan plant based yang berisi sayuran, buah-buahan, sereal, kacang-kacangan, ikan, unggas, dan yogurt.

Sementara, pola makan sweets diisi dengan tambahan gula, makanan penutup, cokelat, permen, dan makanan manis lainnya.