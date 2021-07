Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang, Alumnus SMA 2 Makassar Sekolah ke Jepang Kini Dirut PT PAL

TRIBUN-TIMUR.COM- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru saja merombak PT PAL Indonesia.

PT PAL Indononesia adalah salah satu perusahaan strategis yang memproduksi persenjataan.

Kementerian BUMN menunjuk Dr Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang sebagai Direktur Utama.

Pria keahirab Surabaya, 14 Maret 1971 ini menyelesaikan pendidikan sarjana di Nagasaki Institute of Aplied Science Jepang, meraih gelar Master of Engineering di Hiroshima University Jepang dan meraih gelar Doctor of Engineering di Hiroshima University Jepang.

Tahukah Anda Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang adalah orang Makassar?

Ia adalah alumnus SMA 2 Makassar.

Dari ujung namanya Daeng Manyambeang adalah ciri orang Makassar.

Tapi setelah lulus SMA dia merantau jauh hingga ke Jepang.

Ayahnya, Otjan Daud Djenod Daeng Malladja, adalah seorang TNI.

Ibunya, Roseline Daud, berdarah Madura Jawa Timur.