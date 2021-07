Batuk Kering Bisa Jadi Pertanda Covid-19, Ini Bedanya dengan Batuk Biasa

TRIBUNTIMUR.COM - Virus corona yang menyerang tubuh manusia, secara spesifik akan menyerang saluran pernapasan.

Akibatnya, seseorang yang telah terinfeksi, biasanya akan mengalami batuk kering.

Batuk kering adalah batuk yang tidak menghasilkan lendir atau dahak dari saluran udara.

Seseorang dengan batuk kering mungkin mengalami tenggorokan kering, gatal, sakit, atau kasar.

Mungkin juga ada sensasi gelitik di tenggorokan atau bagian tenggorokan yang terasa kering, bahkan saat menelan.

Batuk kering dan Covid-19

Melansir dari Medical News Today, batuk kering adalah gejala awal yang umum dari Covid-19.

Menurut studi berjudul “Confronting Covid-19-associated cough and the post-COVID syndrome: role of viral neurotropism, neuroinflammation, and neuroimmune responses”, 60–70 persen orang mengalami batuk kering sebagai gejala awal Covid-19.

Namun, beberapa kondisi lain dapat menyebabkan batuk kering, seperti kondisi berikut.:

- Asma

- Fibrosis paru idiopatik

- Penyakit refluks gastroesofagus

- Infeksi saluran pernapasan atas

- Kanker paru-paru