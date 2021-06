Gelar Resepsi Nikah di Hotel Four Points Dapat Voucher Honeymoon ke Bali atau Jakarta

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Four Points Hotel berkolaborasi dengan KC Expantion menawarkan promo menarik bagi calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahannya.

Melalui wedding event bertema 'Love on Nature Fout point menghadirkan suasana wedding yang romantis dan berkelas di moment resepsi pernikahan.

Tema 'Love in Nature' diambil sebagai simbol bahwa cinta yang alami berujung di pernikahan.

"Wedding love in nature akan kita laksanakan 1-3 Juli bulan depan di Hotel Four Point," kata Event Organizer KC Expantion Luxury Wedding Vaganza 2019, Chaly Guntoro saat menggelar konferensi pers di Four Point Hotel by Sheraton, Kamis (24/6/2021) siang.

Wedding event ini sengaja digelar pada Juli sebelum Hari Raya Idul Adha.

Alasannya, banyak pasangan muda mudi yang akan menggelar pernikahan setelah Iduladha.

Sehingga ini jadi kesempatan besar bagi WO untuk menggaet calon pengantin.

General Manager Four Points by Sheraton Makassar, I Gede Sujana mengatakan harga yang ditawarkan untuk paket wedding ini bervariasi.

Harga mulai Rp 68 juta hinga Rp 189 juta dengan benefit yang menarik.

Pelanggan bisa bernegosiasi langsung dengan WO untuk menentukan paket yang akan diambil.