Busana Pria Diskon Hingga 70 % di TSM Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Fesyen tak hanya identik dengan kaum hawa tetapi juga adam.

Nah, saat ini beragam penawaran menguntungkan saat ini tengah ditawarkan sejumlah tenant di Trans Studio Mall (TSM) Makassar.

Sederet produk pilihan dari bermacam kategori favorit pria sebagai penunjang penampilan.

Di deretan fesyen, koleksi pakaian formal maupun casual seperti long sleeve shirt dan basic round neck T-shirt tengah promo beli 1 diskon 20 persen, beli produk selanjutnya (2nd Item) diskon 50 persen dari tenant MOC yang berlokasi di First Floor.

Promo masih akan berlangsung hingga 30 Juni 2021.

Ada juga promo Festive Collection dari tenant Manzone.

Buy 1 Rp189.900, Buy 2 Rp359.900 dan Buy 3 Rp459.900 untuk produk kemeja.

Selanjutnya tenant Giordano memberikan promo Buy Three or More diskon 50 persen untuk kemeja pria.

Di Metro Department Store, brand Arnold Palmer dengan logo payung warna-warni, memberikan diskon 50 persem untuk produk T-shirt dan Polo’s.

Hush Puppies menghadirkan diskon hingga 50 persen dan special price untuk koleksi pants dan polo shirt seharga Rp229.000.