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Menakar Peluang Partai Gelora-Partai Ummat Saingi PKS PAN di Pileg Sulsel 2024
Menakar Peluang Partai Gelora-Partai Ummat Saingi PKS PAN di Pileg Sulsel 2024
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dua partai baru Partai Gelora Indonesia dan Partai Ummat terus mempersiapkan diri bertarung pemilihan umum legislatif 2024 di Provinsi Sulawesi Selatan.
Partai Gelora Sulsel digawangi sejumlah eks kader Partai Keadilan Sejahtera seperti Bupati Takalar Syamsari Kitta dan Mudzakkir Ali Djamil.
Sementara Partai Ummat diisi eks deklator PAN Buhari Kahar Mudzakkar dan eks kader PAN Abdul Hakim.
Partai Gelora Indonesia Sulsel baru saja bergerak di 24 kabupaten kota melakukan roadshow dan konsolidasi kader.
Hingga Juni 2021 ini, Gelora mengklaim telah merekrut kader sebanyak 11 ribu lebih.
Mudzakkir Ali Djamil cs sesumbar menargetkan 3 besar pemilu legislatif Sulsel 2024.
Sementara itu Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Ummat Sulsel baru saja membentuk komposisi pengurus tingkat provinsi dan 24 kabupaten kota.
Abdul Hakim didaulat sebagai Ketua DPW didampingi Buhari Kahar Muzakkar sebagai Ketua Majelis Pengawas Pengurus Wilayah (MPPW).
"SK Pengurus Wilayah sudah terbit," kata Abdul Hakim saat dihubungi Tribun Timur, Rabu (9/6/2021).
Abdul Hakim mengatakan skuad DPW Partai Ummat Sulsel berjumlah 30 orang.
Partai Gelora
Partai Ummat
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Partai Amanat Nasional (PAN)
Syamsari Kitta
Mudzakkir Ali Djamil
Pileg Sulsel 2024
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