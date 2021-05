Wow! Drama Korea Doom at Your Service Sukses di 150 Negara Termasuk Indonesia

Serial drakor Doom at Your Service mencuri perhatian penonton Serial tvN. Jadwal penayangan drama ini setiap Senin dan Selasa pukul 21.00 waktu Korea Selatan.

TRIBUN-TIMUR.COM- Anda adalah pecinta dari Drama Korea Doom at Your Service yang dibintangi Park Bo Young dan Seo In Guk?

Ternyata, Drakor Doom at Your Service sukses di 150 negara.

Saking populernya drama korea terbaru ini sedang memanas di Korea Selatan.

Bahkan, popularitasnya akan terus berlanjut di luar negeri.

Doom at Your Service telah dijual di lebih dari 150 negara di seluruh dunia. Viki (AS, Kanada, Brasil, Chili, Meksiko, Inggris, Prancis, Jerman, Belgia, Spanyol), OTT terbesar PCCW di Asia Tenggara, Viu (Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, Myanmar), U-NEXT (Jepang), iQIYI, dan saluran terestrial Hong Kong NOW TV.

Di Jepang, drakor terbaru ini disiarkan untuk pertama kalinya pada paruh kedua tahun ini di Mnet Japan, saluran Korean Wave.

Baca juga: Cuplikan Drama Korea Terbaru 2021 My Roommate Is Gumiho Bikin Baper Saja

Seorang pejabat Viki memikat penggemar global Viki dengan drama fantasi romantis berjudul Doom at Your Service.

Penggemar global sangat tertarik pada ketegangan romantis antara karakter dewa penghancur dan manusia.

Kim Do-hyun, direktur divisi konten luar negeri CJ ENM, berkata Drama Korea Doom at Your Service bergenre fantasi romantic.

“Ini adalah contoh drama TVN yang diakui secara luas di luar negeri selama bertahun-tahun. Drama TVN menerima tanggapan yang baik di luar negeri dengan materi khusus Korea dan cerita universal yang dapat dihubungkan dengan siapa pun," katanya dikutip Tribun Timur, Kamis (27/5/2021).

Baca juga: Cerita Drama Korea Here is My Plan: Lelaki Dewasa Temui Perempuan Jadi Pencopet Pasca Putus Sekolah

Sinopsis Doom at Your Service

Serial drakor Doom at Your Service mencuri perhatian penonton Serial tvN.

Doom at Your Service mulai tayang sebanyak 4 episode sejak 10 Mei lalu.

Jadwal penayangan drama ini setiap Senin dan Selasa pukul 21.00 waktu Korea Selatan.

Dalam sinopsis Doom at Your Service mengisahkan tentang karakter supranatural bernama Myul Mang (Seo In Guk) yang terikat kontrak dengan seorang manusia untuk menghancurkan dunia.

Ia adalah utusan dewa yang harus memilih keinginan manusia untuk dipenuhi.

Sementara itu, Tak Dong Kyung (Park Bo Young) adalah wanita yang divonis mengidap glioblastoma dengan sisa hidup 100 hari.

Ia berharap dunia hancur ketika sedang mabuk saat melihat bintang jatuh.

Baca juga: Rekomendasi Lima Drama Korea Romantis Bikin Baper Bulan Mei dan Juni 2021

Doanya pun didengar oleh Myul Mang.

Dong Kyung terjebak di antara dua pilihan, yakni mati atau menerima uluran tangan Myul Mang.

Ia akhirnya bekerjasama dan menandatangani kontrak 100 hari dengan Myul Mang.

Benarkah Myul Mang akan mengabulkan permintaan Dong Kyung untuk menghancurkan dunia?

Baca juga: Drama Korea Bossam: Steal the Fate, Revolutionary Sisters dan Mine Raih Rating Tertinggi Pekan Ini