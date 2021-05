Cerita Drama Korea Here is My Plan: Lelaki Dewasa Temui Perempuan Jadi Pencopet Pasca Putus Sekolah

TRIBUN-TIMUR.COM- Pecinta Drakor Indonesia!

Kini ada drama korea terbaru pada akhir bulan Mei 2021 ini.

Drama Korea itu adalah Drakor Here is My Plan tayang mulai 19 Mei 2021.

Ryu Soo Young dan Kim Hwan Hee akan beradu akting dalam Here's My Plan.

Ryu Soo-young lahir Eo Nam-seon lahir 5 September 1979 (umur 41 tahun) adalah aktor asal Korea Selatan.

Ia berkarier sebagai aktor sejak 2000 lewat Gibbs' Family.

Sebelum membintangi Drakor Here's My Plan, terakhir Ryu Soo-young membintangi My Lawyer, Mr Jo pada tahun 2016.

Sementara itu, Kim Hwan-hee lahir 25 Agustus 2002 (umur 18 tahun) adalah seorang aktris Korea Selatan.

Ia memulai karirnya sebagai pemeran cilik pada 2008.

Ia tampil dalam drama-drama televisis seperti Invincible Lee Pyung Kang (2009), Believe in Love (juga dikenal sebagai My Love, My Family, 2010), My One and Only (2010), dan You're the Best, Lee Soon-shin (2013), serta film-film Born to Sing (2013) dan The Wailing (2016).